Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach mehrfachem Computerbetrug

Lippstadt (ots)

Die Polizei sucht nach einem unbekannten, männlichen Tatverdächtigen, der in insgesamt 8 Fällen und in mehreren Geschäften, unter anderem in Lippstadt, Waren im Wert eines vierstelligen Betrages eingekauft und jeweils per Lastschrift unter missbräuchlicher Verwendung des Bankkontos des Geschädigten bezahlt haben soll. Die Taten ereigneten sich bereits am Mittwoch, den 17.04.2024, sowie am Donnerstag, den 18.04.2024. Wer kann Angaben zu dem gesuchten Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch unter der 02941-91000 oder in der nächsten Polizeiwache abgegeben werden. Lichtbilder des unbekannten Tatverdächtigen finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/159780

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell