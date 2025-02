Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunktkontrollen in Lippstadt - Zahlreiche Verstöße geahndet

Lippstadt (ots)

Am heutigen Vormittag führte die Polizei in Lippstadt an verschiedenen Standorten umfassende Schwerpunktkontrollen durch. Im Fokus standen unter anderem die Schulwegsicherung, Geschwindigkeitsmessungen sowie die Kontrolle der Gurtpflicht. Die eingesetzten Beamten konnten dabei diverse Verstöße feststellen und entsprechend ahnden. In insgesamt sechs Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Benutzung von Smartphones während der Fahrt erstellt. Darüber hinaus missachteten 13 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit und in drei Fällen kam es zu Verstößen an Lichtzeichenanlagen. Ebenfalls drei Fahrern wurde ein Verwarngeld aufgrund des Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes abgenommen. Zuletzt konnten fünf Fahrer festgestellt werden, die sich nicht an das Stopp-Schild gehalten haben. Einmal mehr zeigt sich, dass solche Schwerpunktkontrollen einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten und dazu beitragen, die Zahl der Verkehrsunfälle zu senken. Auch in Zukunft werden regelmäßig Kontrollen durchgeführt um die Verkehrsteilnehmer für die Notwendigkeit von sicherem Fahrverhalten zu sensibilisieren.

