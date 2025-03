Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von E-Bike aus Transporter

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.03.2025:

Edermünde

Tatzeit: Montag, 10.03.2025, 19:00 Uhr bis Dienstag, 11.03.2025, 11:00 Uhr

In der vergangenen Woche haben Unbekannte ein E-Bike aus einem Transporter in Edermünde entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die unbekannten Täter widerrechtlich auf das Firmengelände in der Frankfurter Straße in Edermünde.

Anschließend öffneten Sie einen Transporter und entnahmen ein Fahrrad von der Ladefläche des Fahrzeugs. Mit diesem entfernten sich die Täter vom Tatort in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein E-Bike der Marke Aeroad (Typ: SLX 7 AXS Cosmic) in grau. Es hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell