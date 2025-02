Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer begeht mehrere Verstöße

Espelkamp (ots)

(TB) Ohne Führerschein, aber dafür unter Alkohol- und Drogeneinfluss war in den Abendstunden des Mittwochs ein Bad Oeynhausener auf Espelkamper Straßen unterwegs.

In den Fokus einer Streifenwagenbesatzung geriet gegen 23:30 Uhr in der Straße "Schlüsselbruchweg" ein an mehreren Stellen beschädigter BMW. Als die Einsatzkräfte das Fahrzeug kontrollierten, stellten sie beim mutmaßlichen Fahrer zunächst deutlichen Alkoholgeruch fest. Zudem nahmen die Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim 25-Jährigen fest. Und so schlugen der durchgeführte Alkohol- und Drogenvortest jeweils positiv an. Daraufhin verbrachten die Polizisten den Bad Oeynhausener zur Polizeiwache Espelkamp, wo ein Arzt die Blutproben entnahm. Zudem ergab eine Überprüfung des jungen Mannes in den polizeilichen Auskunftssystemen, dass er seit dem vergangenen Jahr nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem konnten die Eigentumsverhältnisse des BMWs nicht zweifelsfrei geklärt werden, sodass die Beamten das Auto sicherstellten.

