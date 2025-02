POL-MI: Unfall im Kreisverkehr

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Ganze 324 Verstöße bei insgesamt 779 gemessenen Fahrzeugen hatte der Verkehrsdienst der Polizei Minden-Lübbecke bei Geschwindigkeitskontrollen in der Tempo-30-Zone an der Ecke Ringstraße / Auf der Twacht in Werste am Freitag zu dokumentieren. Aufgrund ihres Fahrverhaltens wird auf insgesamt 241 Fahrer ein Verwarnungsgeld zukommen. 83 Personen erhalten eine Anzeige, fünf Fahrer erwartet als ...

mehr