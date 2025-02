Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Fahrzeuge aufgebrochen

Espelkamp (ots)

(TB) Im Stadtgebiet von Espelkamp haben bisher Unbekannte zwischen Donnerstag und Freitag vergangener Woche drei Fahrzeuge aufgebrochen. In allen Fällen wurde eine Scheibe eingeschlagen.

Aus einem am Donnerstag zwischen 19:00 und 20:30 Uhr in der Alsweder Landstraße abgestellten VW Polo entwendete man aus dem Handschuhfach eine Geldbörse samt Dokumenten und Kreditkarten. Mit einer der Karten wurde in der Folge ein geringer Geldbetrag abgehoben. Die beiden weiteren Taten ereigneten sich zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen. Ziel der Täter in der Straße "Am Fabbenstedter Graben" war ein Ford S-Max. Hieraus entwendete man eine Handtasche samt Portemonnaie. Ein Autoradio samt Verstärker war die Beute des Aufbruchs eines im Hindenburgring geparkten Opel Tirgra.

Hinweise erbitten sich die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell