POL-MI: Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Bad Oeynhausen

(TB) Auf der Dehmer Straße kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Den Ermittlungen zufolge befuhr ein 25-Jähriger mit seinem BMW gegen 16:30 Uhr die Bundesstraße 61 in Richtung Porta Westfalica. Im Bereich der Holdstraße geriet der Mann aus Bad Oeynhausen mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Mercedes, an dessen Steuer eine 91-jährige Löhnerin saß. Durch die Wucht des Aufpralls verlor die Seniorin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet nach links von der Straße ab und kam im angrenzenden Graben zum Stehen. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde zudem ein hinter dem Mercedes fahrender Audi beschädigt. Der Mercedes sowie der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Löhnerin erlitt in Folge des Unfalls Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus Bad Oeynhausen zugeführt. Während er Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war die Dehmer Stra0e für etwas über eine Stunde komplett gesperrt.

