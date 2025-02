Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Autofahrer versucht zu flüchten

Espelkamp (ots)

(TB) Ein Autofahrer versuchte sich in der Nacht zu Freitag einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnten ihn die Einsatzkräfte stellen.

Der Espelkamper kam einer Streifenwagenbesatzung gegen 02:10 Uhr mit seinem Volkswagen im Bereich der Kreisels Breslauer Straße und Gerhard-Wetzel-Straße entgegen. Als die Beamten das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, beschleunigte der 31-Jährige seinen Golf. Auch nachdem die Polizisten das Martinshorn und Blaulicht am Einsatzfahrzeug eingeschaltet hatten, versuchte er die Beamten durch verschiedene Fahrmanöver abzuschütteln. In der Straße "Am Bahnhof" fuhr er zunächst über einen Bordstein, dann über eine Grünfläche und anschließend auf den Bahnhofsvorplatz, wo er kurz vor den Gleisen zum Stehen kam. Hier versuchte er noch fußläufig zu fliehen, was er aber letztendlich abbrach und sich den Einsatzkräften aggressiv näherte. Kurze Zeit später konnte ihn die Beamten überwältigen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Es folgte auf der Polizeiwache Espelkamp eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell