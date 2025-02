Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendieb in der Innenstadt gestellt

Minden (ots)

(SN) Von Ladendetektiven auf frischer Tat beobachtet wurde am Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr ein Mann bei einem Diebstahl von Parfumartikeln in einem Drogeriemarkt am Scharn. Als die ihn beim Verlassen des Geschäftes auf den Diebstahl ansprachen, ergriff der Mann hastig zu Fuß die Flucht.

Im Rahmen ihrer Streife wurden schließlich zwei Polizeibeamte auf die Situation aufmerksam und griffen am Großen Domhof ein. Wenig später befand sich der 41-jährige Ladendieb auf der Polizeidienststelle.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mindener auf freien Fuß gesetzt werden. Er erhält eine Strafanzeige. Für die Filialen der Drogerie sprach man ihm ein Hausverbot aus. Zuvor hatten die Beamten den Ladendetektiven die entwendeten Gegenstände wieder aushändigen können.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell