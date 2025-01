Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Diebe haben es auf Garagen abgesehen, Zeugensuche & Polizei gibt Tipps

Dinslaken (ots)

Im Zeitraum vom 24.12.2024 bis zum 07.01.2025 kam es in Dinslaken zu mehreren Garagenaufbrüchen. Die Tatorte befinden sich an der Kurt-Schumacher-Straße, Am Stadtbad, Georg-Weddige-Straße und Thyssenstraße. Die Vorgehensweise der Täter war immer gleich: Sie hebelten die Schwingtore der Garagen auf und entwendeten Kfz-Teile wie Motoren, Getriebe, Kompletträder sowie Kfz-Zubehör und Werkzeuge.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken, Telefon 02064-622-0, in Verbindung zu setzen. Außerdem bitten wir Sie, Ihre nicht täglich genutzten Garagen auf Einbrüche zu kontrollieren.

Referenz: 250107-1230

Ein Einbruch in die Garage mag zunächst harmlos wirken, kann jedoch hohe finanzielle Schäden und Unannehmlichkeiten verursachen. Mit einfachen Maßnahmen und wachsamem Verhalten können Sie dazu beitragen, sich selbst und Ihre Nachbarschaft vor Diebstahl zu schützen. Ihre Polizei steht Ihnen für weitere Informationen und Beratung gerne zur Verfügung, Telefon: 0281-107-4420

! Tipps für den Schutz vor Einbrüchen in Garagen:

- Keine Wertsachen in Garagen lagern

Garagen sollten ausschließlich zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt werden. Wertvolle Gegenstände wie Fahrräder, Werkzeuge oder Elektronik ziehen Einbrecher an und sollten in besser gesicherten Bereichen des Hauses aufbewahrt werden.

- Garagentore und Nebentüren stets abschließen

Unverschlossene Garagen bieten Einbrechern leichtes Spiel. Auch Nebentüren sollten mit stabilen Schlössern gesichert werden, um ein Eindringen zu erschweren.

- Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen installieren

Mechanische Verriegelungen, Türstangenschlösser oder Alarmanlagen können den Schutz der Garage erheblich erhöhen. Bewegungsmelder und Beleuchtung im Außenbereich wirken abschreckend.

- Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen

Überprüfen Sie, ob das Garagentor ordnungsgemäß schließt und keine Schwachstellen, wie z. B. beschädigte Scharniere oder Schlösser, aufweist.

- Austausch veralteter Garagentore

Ältere Garagentore bieten häufig weniger Schutz. Modernere Modelle verfügen oft über integrierte Sicherheitssysteme und sind schwerer aufzubrechen.

- Nachbarschaftshilfe fördern

Achten Sie auch auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft und informieren Sie bei Bedarf die Polizei.

- Garagen sind keine Lagerräume

Die Nutzung von Garagen für die Lagerung von Möbeln, Kartons oder anderen Gegenständen entspricht oft nicht den Vorschriften und kann zudem die Sicherheit beeinträchtigen.

/sw

