POL-WES: Dinslaken - Diebstahl aus Reifenlager, Zeugen gesucht

Xanten (ots) - Am Dienstagnachmittag meldete ein Zeuge um kurz nach 17 Uhr einen Pkw im Rhein im Bereich des Fähranlegers, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5944590 Der Halter des Pkw konnte im Zuge der weiteren Ermittlungen an seiner Wohnanschrift angetroffen und befragt werden. Dabei stellte sich heraus, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, als er sein Fahrzeug in den ...

mehr