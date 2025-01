Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Glätte sorgt im Frühverkehr kreisweit für Unfälle

Bild-Infos

Download

Kreis Wesel (ots)

Am Mittwochmorgen gingen zwischen 6 Uhr und 9:30 Uhr insgesamt 12 Meldungen bei der Polizeileitstelle ein, weil es kreisweit zu Verkehrsunfällen aufgrund von Glätte gekommen war.

Auf der Rheinberger Straße kamen in Höhe einer Tankstelle in Xanten mehrere Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. In vier Fällen entstand ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, in zwei Fällen flüchteten die Pkw, nachdem sie auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren waren, bevor dies durch hinzugezogene Polizeibeamte aufgenommen werden konnte. In zwei Fällen entstand kein Schaden am Fahrzeug. Alle Unfallbeteiligten blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

In Schermbeck ereignete sich gegen 06:58 Uhr auf dem Postweg/ Am Bauernschott ein Alleinunfall mit einem Pkw, der in einer Kurve von der Fahrbahn nach rechts abkam und infolgedessen mit einem Strommast kollidierte und sodann in einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Auf der Mehrhooger Straße in Hamminkeln kam es zu drei Verkehrsunfällen:

In einem Fall geriet ein Mann mit seinem Pkw in Höhe der Bahnhofstraße aufgrund der Glätte in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen Pkw. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen, ihre Pkw mussten abgeschleppt werden.

Gegen 7:25 Uhr kam es dort zu zwei weiteren Verkehrsunfällen mit je zwei beteiligten PKW. In einem Fall erlitt eine Person leichte Verletzungen. Alle vier beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Zeitweise musste die Mehrhooger Straße aufgrund der Glätte gesperrt werden, bis sie durch die Straßenmeisterei gestreut wurde.

/cd

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell