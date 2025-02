Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vogelvoliere wird Raub von Flammen

Minden (ots)

(TB) Über den Brand einer Vogelvoliere sowie eines Gewächshauses in der in der Bremer Straße wurden Polizei und Feuerwehr in den Morgenstunden des Donnerstags alarmiert. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Kurz nach drei Uhr ging bei der Polizeileitstelle ein Notruf ein, in dem ein Brand auf dem weitläufigen Gelände eines Einfamilienhauses im Stadtteil Todtenhausen gemeldet wurde. Zuvor war ein Bewohner des Anwesens durch die laut bellenden Hunde geweckt worden. Hierauf machte er sich auf Ursachensuche und bemerkte das offene Feuer. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr löschte den Brand. Neben der zerstörten Vogelvoliere sowie des Gewächshauses wurde auch die Außenfassade des Hauses leicht beschädigt. Zudem verendeten in der Voliere rund 40 Vögel.

Die Brandspezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und im Tagesverlauf den Brandort untersucht. Nach derzeitigem Sachstand ist die Brandursache unklar. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der Brandort bereits wieder freigegeben.

