Polizei Bonn

POL-BN: Bonner City: Räuberischer Diebstahl bei Juwelier - Zeugen stellten Tatverdächtigen - Haftbefehl gegen 36-Jährigen

Bonn (ots)

Am 11.10.2024, gegen 16:45 Uhr, kam es in einem Juweliergeschäft auf der Sternstraße in der Bonner City zu einem räuberischen Diebstahl:

Zur Tatzeit hielt sich der Tatverdächtige in dem Ladenlokal auf. Nach dem derzeitigen Sachstand öffnete er hier eine unverschlossene Vitrine und nahm drei Ketten im Gesamtwert von rund 700 Euro an sich. Als er das Geschäft ohne Bezahlung verlassen wollte, stieß er eine Mitarbeiterin des Geschäftes gegen den Türrahmen und lief dann mit seiner Beute davon. Ein weiterer Mitarbeiter stellte den Mann zusammen mit einem Passanten unweit des Geschäftes und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife fest. Die Angestellte zog sich in der Situation leichte Verletzungen zu.

Der 36-jährige Tatverdächtige, der der Polizei auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität bekannt ist und darüber hinaus über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt, wurde vorläufig festgenommen. Im Rahmen der erfolgten Durchsuchung und Nachsuche wurde das beschriebene Diebesgut nicht aufgefunden.

Nach Abschluss der ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen erließ der zuständige Richter auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft Haftbefehl.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell