Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Schweinheim

Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Samstag, 12.10.2024, brachen bislang Unbekannte in Zeit von 17:55 Uhr bis 21:15 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses am Jägerweg in Bonn-Schweinheim auf. Anschließend wurden die Zimmer nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht. Die Täter verließen unbemerkt den Tatort. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

