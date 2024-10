Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Roter Ford Fiesta ließ leicht verletzten Motorrollerfahrer zurück - Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht nach einem rotem Ford Fiesta. Dieser soll an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein, der sich am Mittwoch (9.10.2024) gegen 15:55 Uhr Auf dem Hügel/Steinweg in Bonn-Endenich ereignet hat.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen musste der 33-jährige Fahrer eines Motorrollers, der die Straße Auf dem Hügel in Richtung Siemensstraße befuhr, einem Personenkraftwagen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei diesem Ausweichmanöver kam der 33-Jährige zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Der Ford Fiesta fuhr in Richtung Siemensstraße davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem beteiligten Fahrzeug oder Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail unter VK1.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

