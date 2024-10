Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht - Fahrgast stürzte im Bus

Bonn (ots)

Am Montag, den 07.10.2024 gegen 12:15 Uhr fuhr ein Bus der Linie 608 am Bussteig 3 des Zentralen Omnibusbahnhofs in der Bonner Innenstadt in Fahrtrichtung Gielgen ab. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll noch auf dem Gelände des Busbahnhofs plötzlich ein männlicher Fahrradfahrer die Fahrspur des Busses von links kommend gekreuzt haben. Der Busfahrer musste daraufhin eine Vollbremsung vollziehen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Aufgrund der Bremsung stürzten einige Fahrgäste im Bus, wobei sich ein 61-jähriger Mann leicht verletzte. Der Fahrradfahrer wird nach Zeugenangaben wie folgt beschrieben: Zwischen 25 und 30 Jahre alt, helle Hose, hellblaues T-Shirt, Kappe, unterwegs mit einem weißen, sportlichen Fahrrad. Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer nimmt das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell