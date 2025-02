Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tempomessungen decken über 300 Verstöße auf

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Ganze 324 Verstöße bei insgesamt 779 gemessenen Fahrzeugen hatte der Verkehrsdienst der Polizei Minden-Lübbecke bei Geschwindigkeitskontrollen in der Tempo-30-Zone an der Ecke Ringstraße / Auf der Twacht in Werste am Freitag zu dokumentieren. Aufgrund ihres Fahrverhaltens wird auf insgesamt 241 Fahrer ein Verwarnungsgeld zukommen. 83 Personen erhalten eine Anzeige, fünf Fahrer erwartet als Resultat ein Fahrverbot.

In dem dortigen Kurvenbereich stellte sich gegen 17.20 Uhr ein VW-Fahrer aus dem Kreis Herford mit einem Tempo von 80 Stundenkilometern als trauriger "Tagesschnellster" heraus. Er muss mit einem Bußgeld über 400 Euro, einem einmonatigen Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

