Polizei Homberg

POL-HR: Schwerer Diebstahl aus Lagerhalle und Bauwagen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.03.2025

Wabern

Tatzeit: Freitag, 14.03.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 15.03.2025, 05:30 Uhr

Am Wochenende, in der Zeit von Freitag bis Samstag, verschafften sich Unbekannte unbefugt Zutritt zu einem Baustellengelände im Lerchenweg in Wabern. Sie betraten die Baustelle zunächst über ein freies Feld und überwunden auf unbekannte Art und Weise eine Baustellenumzäunung. Im Anschluss drangen sie durch Flexen einer Öffnung in das Blech der Hallenwand in eine Lagerhalle ein. Dort entwendeten sie mehrere Meter Starkstromkabel. Danach verschafften sie sich durch Heraushebeln eines Fensters Zugang zu einem Bürocontainer, aus dem sie Computermonitore, Werkzeugtaschen und Messgeräte entwendeten.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verursachten die Täter bei der Tatausführung einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Bei dem Stehlschaden handelt es sich um eine im unteren Bereich befindliche, fünfstellige Summe.

Gegen die Unbekannten, zu denen es aktuell keine Hinweise gibt, wird nun wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls ermittelt.

Hinweise auf die Täter oder verdächtige Fahrzeuge nimmt die Polizei in Fritzlar unter Telefon 05622-9966-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

