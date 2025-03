Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Melsungen - Täter erbeuten Bargeld und Schmuck

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.03.2025

Melsungen

Tatzeit: Montag, 17.03.2025, 14:00 Uhr bis 20:30 Uhr

Unbekannte verschafften sich in Abwesenheit eines Ehepaares am Montag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:30 Uhr, unbefugt Zutritt zu deren Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße in Melsungen befindet.

Als die Bewohner nach Hause kamen, mussten sie feststellen, dass unbekannte Täter auf den im Hochparterre befindlichen Balkon geklettert waren und dort offensichtlich mehrfach versucht haben, die Balkontür mittels nicht bekannten Werkzeugs aufzuhebeln. Anschließend schlugen sie nach ersten Erkenntnissen mit einem unbekannten Gegenstand ein 3-4 cm großes Loch in den Glaseinsatz der Balkontür und gelangten so in die Wohnung.

Sie durchsuchten die kompletten Räumlichkeiten gezielt nach Wertgegenständen und erbeuteten Goldschmuck und Bargeld.

Im Anschluss flüchteten sie auf demselben Weg, über den sie in die Wohnung gelangten in unbekannte Richtung.

Der Wert des Stehlgutes befindet sich im unteren vierstelligen Bereich und durch die Beschädigungen an der Balkontür entstand zudem ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Täterhinweise gibt es nicht.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die etwas gehört oder gesehen haben.

Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell