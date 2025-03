Polizei Homberg

POL-HR: Diebe in Schwalmstadt unterwegs - Bargeld und Bankkarten aus mehreren Fahrzeugen entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.03.2025

Schwalmstadt

Tatzeit: Montag, 17.03.2025, 13:20 Uhr - Dienstag, 18.03.2025, 09:10 Uhr

Am Montag und Dienstag trieben Diebe in Schwalmstadt, im Bereich Westweg und Eisenwinkelweg, ihr Unwesen. Aus mehreren geparkten Pkw stahlen sie Bargeld und Bankkarten. Insgesamt waren drei Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller betroffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen sie in einem Fall die hintere rechte Scheibe des PKW ein, um so in das Innere des verschlossenen Wagens zu gelangen. Hier suchten sie offensichtlich nach Wertgegenständen, entwendeten jedoch lediglich Zigaretten. Im zweiten Fall öffneten sie den nicht oder nicht richtig verschlossenen PKW und erbeuteten hier Bargeld im unteren vierstelligen Bereich sowie Bankkarten. Auf derzeit noch unbekannte Art und Weise gelangten sie in das Innere eines dritten Fahrzeugs, das verschlossen unter einem Carport geparkten war. Dieses durchwühlten sie, entwendeten jedoch nichts.

Zeugen, die in dem Zeitraum von Montag bis Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Bereich gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Schwalmstadt unter Telefon 06691-943-0 zu melden.

Die Polizei rät:

- Diebe haben es in der Regel auf im Fahrzeug befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Lassen Sie daher keine Wertgegenstände im Innenraum des Fahrzeugs liegen. - Wenn Diebe auf der Suche nach möglichen Tatgelegenheiten sind und in den Fahrzeuginnenräumen auf den ersten Blick nichts für sie "Interessantes" entdecken, ist die Gefahr eines Einbruchs deutlich geringer. - Schließen Sie ihr Fahrzeug beim Verlassen immer ab. Überprüfen Sie, ob der Schließmechanismus tatsächlich das Fahrzeug verriegelt hat. Achten Sie, falls vorhanden, auf optische und akustische Signale. - Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell