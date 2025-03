POL-MI: Ermittlungen nach Fahrraddiebstahl

Minden (ots) - (TB) Ein bisher Unbekannter entwendete am Montagmittag aus einem Juweliergeschäft in der Mindener Innenstadt mehrere goldene Halsketten. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann hatte gegen 14:20 Uhr das Geschäft in der Bäckerstraße betreten. Hierbei zeigte er Interesse an diversen Goldketten, welche man ihm vorgelegte. Hierbei nutzte er eine günstige Gelegenheit aus, uns eine Ledermappe mit mehreren Ketten an sich zu reißen. ...

mehr