Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebstahl von Halsketten

Minden (ots)

(TB) Ein bisher Unbekannter entwendete am Montagmittag aus einem Juweliergeschäft in der Mindener Innenstadt mehrere goldene Halsketten. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Mann hatte gegen 14:20 Uhr das Geschäft in der Bäckerstraße betreten. Hierbei zeigte er Interesse an diversen Goldketten, welche man ihm vorgelegte. Hierbei nutzte er eine günstige Gelegenheit aus, uns eine Ledermappe mit mehreren Ketten an sich zu reißen. Mit seiner Beute verließ er fluchtartig das Ladenlokal. Sein weiterer Fluchtweg ging Richtung Weserbrücke. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagen verliert sich hier seine Spur. Der Täter wird als jung, groß sowie schlank beschrieben und hatte blonde Haare. Bekleidet war er mit einer Jeanshose, einem schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift auf dem Rücken sowie einer blauen Steppjacke, die er am Tatort zurückließ. Die Kommunikation mit der Angestellten (54) fand in Englisch statt.

Wer zur Tatzeit oder auch davor verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Kriminalpolizei in Minden zu wenden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell