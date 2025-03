Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schweine-Anhänger kippt auf die Seite

Stemwede (ots)

(SN) Der Unfall eines mit 80 lebenden Schweinen beladenen Tiertransporters hat am späten Sonntagabend auf der Lübbecker Straße einen mehrstündigen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Zuvor hatte der Fahrer (52) des Transporters um kurz nach 22 Uhr in Höhe des Ortsausgangs Destel in Fahrtrichtung Fiestel die Kontrolle verloren und war aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei verlor der Anhänger die Bodenhaftung und kippte auf die Seite in einen Graben. Die Zugmaschine blieb stehen. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden.

In einer zeitaufwendigen Aktion wurden die Schweine aus dem Tiertransporter in einen anderen Lastwagen umgeladen und abtransportiert. Dabei mussten die Einsatzkräfte leider dokumentieren, dass zehn der sensiblen Tiere den Unfall nicht überlebt hatten. In diesem Kontext forderte man das zuständige Veterinäramt an. Zudem bestellte die betroffene Firma eigenständig ein Abschleppunternehmen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell