POL-MI: Schiffsschraube an Weserpromenade gestohlen

Minden (ots)

(SN) Zu Wochenbeginn haben bisher unbekannte Täter eine mehrere Hundert Kilo schwere Schiffsschraube an der Weserpromenade gestohlen.

Am Donnerstagmorgen erhielten die Beamten des Kriminalkommissariats Kenntnis über einen Diebstahl an der Schiffmühle in Minden. Drei Personen hatten sich nach Auswertung erster Hinweise in der Nacht zu Montag gegen 1.30 Uhr an dem knapp 500 Kilogramm schweren Schiffspropeller zu schaffen gemacht. Dazu trennten sie diesen offenbar gewaltsam von einer im Boden verankerten Stahlstange und verluden ihn auf ein Fahrzeug mit Pritsche. Mit der Beute verschwand das Trio schließlich in der Nacht.

Das markante Objekt hatte seit vielen Jahren am Rande der Weser auf einer Grünfläche zwischen der Schiffmühle und der dortigen Gastronomie gestanden und dürfte so unzähligen Bürgerinnen und Bürgern gut bekannt sein. Demnach war der Propeller im Jahr 2006 durch den Mindener Schifferverein "Hol fast" gestiftet worden. Neben diesen Informationen und dem genannten Gewicht findet sich auch der Schriftzug "MS Zehdenick 1100 PS bei 3 l/min" als Gravur auf der sogenannten Nabe, dem runden Mittelteil des Propellers.

Die Ermittler hoffen, dass die Diebe oder deren Fahrzeug möglichen Zeugen aufgefallen ist. Demzufolge ist es naheliegend, dass das Trio seine Beute über die Johansenstraße, die Wittekindallee oder die Cheruskerstraße abtransportiert hat.

Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib der markanten Schiffsschraube werden unter Telefon (0571) 88660 von der Polizei erbeten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell