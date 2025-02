Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Viele Verkehrsverstöße in Espelkamp

Espelkamp (ots)

(TB) Direkt vor der Polizeiwache in Espelkamp sowie an weiteren Stellen des Stadtgebietes kontrollierten die Spezialisten des Verkehrsdienstes mehrere Hundert Verkehrsteilnehmer. Hierbei stellten sie eine Vielzahl an Verstößen fest.

So wurden im Tempo 30-Bereich auf der Isenstedter Straße insgesamt 106 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. 10 Fahrzeuglenker waren so schnell, dass bei ihnen bald eine Ordnungswidrigkeitenanzeige in der Post sein wird.

Darüber hinaus kontrollierten die Beamten einen 40-Tonner. Der Lastwagen war mit Baustahl beladen, der eine fachgerechte Sicherung vermissen ließ. Zudem ragte die Ladung über das Fahrzeug hinaus, sodass zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt wurden.

Bei der Überprüfung eines Holztransporters ergab sich der Verdacht, dass der Lkw überladen war. Die Vermutung wurde im Zuge einer Messung bestätigt. Erst nachdem die Ladungsmenge durch Abladen von Baumstämmen um drei Tonnen vermindert wurde, konnte der Fahrer die Fuhre fortsetzen. Mit im Gepäck hatte er eine Anzeige.

Auch bei einem 14-Tonner gab es Ladungssicherungsmängel. Hierbei unter anderem auch Gefahrgut. Auf den Fahrer kommt eine Strafe in Höhe von 300 Euro zu. Für den verantwortlichen Spediteur wird es deutlich teurer. Der Gefahrgutverstoß wird insgesamt mit 1.300 Euro zu Buche schlagen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell