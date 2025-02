POL-MI: Vier Verletzte bei Unfall

Porta Westfalica (ots) - (TB) Bisher Unbekannte suchten in der Nacht zu Mittwoch eine Bäckereifiliale in der Vlothoer Straße in Holzhausen heim. Hierbei erbeuteten die Täter Bargeld. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Einbruch zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen verübt. Gegen 05:00 Uhr bemerkte eine Angestellte die Tat und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten feststellen, dass sich die ...

