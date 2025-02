POL-MI: Einbruch in Bäckereifiliale

Espelkamp (ots) - (TB) Ohne Führerschein, aber dafür unter Alkohol- und Drogeneinfluss war in den Abendstunden des Mittwochs ein Bad Oeynhausener auf Espelkamper Straßen unterwegs. In den Fokus einer Streifenwagenbesatzung geriet gegen 23:30 Uhr in der Straße "Schlüsselbruchweg" ein an mehreren Stellen beschädigter BMW. Als die Einsatzkräfte das Fahrzeug kontrollierten, stellten sie beim mutmaßlichen Fahrer ...

