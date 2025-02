POL-MI: Seat-Fahrer überfährt Verkehrsinsel und flüchtet

Minden (ots) - (SN) Zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft an der Lübbecker Straße kam es am Donnerstagmorgen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern. Den Erkenntnissen nach brachen Unbekannten gegen 6.15 Uhr über ein rückwärtiges Fenster in den betroffenen Friseursalon ein. Darin fand man offenbar an acht Haarschneidemaschinen, Scheren und Bargeld Gefallen und nahm dieses mit sich. Wem verdächtige ...

