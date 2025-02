Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Teure Arbeitsmaterialien aus Firmentransporter gestohlen

Waren (Müritz) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben ein oder mehrere unbekannte Täter aus einem Firmentransporter (Peugeot) Werkzeuge und Arbeitsmaterialien gestohlen. Das Fahrzeug war von Arbeitern im oberen Bereich der Richard-Wossidlo-Straße in Waren abgestellt.

Der Stehlschaden wird auf etwa 20.000 Euro - ein Teil der gestohlenen Arbeitsmaterialien dient der Verlegung von Glasfaserkabeln und ist daher wertintensiv.

Wer am Sonntagabend oder in der Nacht zu Montag in dem Bereich verdächtige Personen an dem Peugeot-Transporter gesehen hat, wendet sich bitte an die Polizei Waren unter 03991 / 1760 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

