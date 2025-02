POL-NB: Zusammenstoß wohl durch Handy und ohne Gurt

Neubrandenburg (ots) - Am Samstagabend haben Polizisten im Bereich der Wallanlagen einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgestellt. Zuvor war ein 33-jähriger Deutscher gegen 21:10 Uhr in den Wallanlagen unterwegs. Dabei entdeckte er den Mann nahe des Fangelturms, der mit heruntergelassener Hose an seinem Glied manipulierte. Der Zeuge sprach ihn an und bat ihn, dass zu Hause zu machen. Der Tatverdächtige machte weiter ...

