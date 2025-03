Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mieter kommt bei Wohnhausbrand ums Leben

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) In der Innenstadt von Bad Oeynhausen geriet in den frühen Morgenstunden des Sonntags ein Mehrfamilienhaus in Brand. Ein Bewohner kam hierbei ums Leben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 06:20 Uhr gingen auf den Leitstellen von Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe ein, deren Anrufer einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Klosterstraße meldeten. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte ging vom Dach des Komplexes eine deutlich sichtbare Rauchentwicklung aus. Mit starken Einsatzkräften begann die Feuerwehr mit dem Löscheinsatz sowie der Evakuierung. Hierbei wurde in einer Obergeschoßwohnung ein lebloser Mann aufgefunden. Für den 37-jährigen Bewohner kam jede Hilfe zu spät. Ersten Erkenntnissen nach verstarb er mutmaßlich infolge einer Rauchgasintoxikation.

Neben dem Verstorbenen waren insgesamt 15 weitere Mieter im Alter von 12 bis 66 Jahren von den Folgen des Brandes betroffen. Einsatzkräfte der Johanniter kümmerten sich zunächst vor Ort um die Betroffenen. Zwecks deren Unterbringung wurde das Ordnungsamt informiert.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist das Feuer in der Nachbarwohnung des Verstorbenen ausgebrochen. Deren 32-jähriger Mieter konnte kurz nach Brandentdeckung die Wohnung noch verlassen. Aktuell liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

