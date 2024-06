Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Unbekannte Täter brechen in Schule ein

Rösrath (ots)

Am Donnerstagmorgen (13.06.) wurde die Polizei zu einer Schule in die Walter-Gropius-Straße gerufen, nachdem eine Mitarbeiterin um kurz nach 07:00 Uhr einen Einbruch in das Schulgebäude festgestellt hatte.

Unbekannte waren offenbar durch ein Fenster gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Im Inneren wurden einige Zimmertüren aufgebrochen und in den Büroräumen Schränke und Schubladen nach möglichem Diebesgut durchsucht. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe eines unteren vierstelligen Bereiches. Ob etwas gestohlen wurde, konnte während der Anzeigenaufnahme vor Ort noch nicht abschließend beurteilt werden. Am Vortag (12.06.) wurde die Schule zuletzt gegen 14:30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und der Erkennungsdienst führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch werden vom Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell