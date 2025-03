POL-MI: Auto entwendet - Polizei stellt mutmaßliche Täter

Porta Westfalica (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in Porta Westfalica-Holzhausen in eine Bäckerei an der Vlothoer Straße eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge nach brachen die Unbekannten zwischen Donnerstag, 18.40 Uhr und Freitag, 4.50 Uhr eine Glastür der an der Ecke zur Hackfeldstraße gelegenen Filiale auf. Anschließend ...

