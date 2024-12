Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Tank eines LKW beschädigt - mehrere Hundert Liter Kraftstoff ausgelaufen

Ludwigsburg (ots)

Mit einem eher ungewöhnlichen Vorfall bekamen es am Freitagmorgen (06.12.2024) Feuerwehr, Polizei und der Fahrer eines LKW in der Ohmstraße in Gültstein zu tun. Der 54 Jahre alte LKW-Lenker befuhr die Ohmstraße in Fahrtrichtung der Straße "Holzsteig". Auf Höhe einer Zufahrt zu einer Tankstelle befindet sich derzeit eine Baustelle. Dort wurde die Asphaltdecke teilweise ausgefräst. Die entstandene Unebenheit wurde mit Metallplatten abgedeckt. Vermutlich rutschte eine Metallplatte beim Überfahren zur Seite, stellte sich im weiteren Verlauf auf und durchstach den Tank des LKW. In der Folge liefen mehrere Hundert Liter Kraftstoff aus und in die Kanalisation. Nach derzeitigem Stand sammelte sich der Diesel in einem Überlaufbecken und kann abgepumpt werden. Darüber hinaus konnte die Feuerwehr einen Teil des Kraftstoffs auffangen. Die Fahrbahn musste gereinigt werden. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

