Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: drei Verletzte und Sachschaden nach Auffahrunfall auf der Mahdentalstraße

Ludwigsburg (ots)

Eine schwerverletzte sowie zwei leichtverletzte Personen und rund 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Freitag (06.12.2024) gegen 09:25 Uhr auf der Mahdentalstraße in Sindelfingen ereignet hat. Eine 62-jährige Opel-Fahrerin sowie eine 35-jährige Hyundai-Lenkerin waren dort ortsauswärts in Richtung Autobahn unterwegs und wollten nach links in die Wilhelm-Haspel-Straße abbiegen. Hierzu ordneten sie sich auf dem Abbiegestreifen ein und hielten hintereinander an der Roten Ampel an. In gleicher Richtung auf der Mahdentalstraße fuhr auch ein 83-Jähriger mit seinem Skoda, der mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nahezu ungebremst auf den vor ihm stehenden Hyundai der 35-Jährigen auffuhr. Während der Hyundai durch die Wucht des Aufpralls gegen den davor stehenden Opel Corsa prallte, wurde der Skoda nach links abgewiesen, überfuhr eine Verkehrsinsel, drehte sich um 180 Grad und kam schließlich auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Der 83-jährige Skoda-Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die 35-jährige im Hyundai wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 62-Jährige im Opel wurde ebenfalls leicht verletzt, konnte jedoch nach medizinischer Versorgung vor Ort wieder entlassen werden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell