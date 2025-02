POL-MK: Medizinischer Notfall

Altena (ots) - In der Zeit von Freitag, 7. Februar 17 Uhr, bis Sonntag, 9. Februar 11 Uhr, wurde an der Bahnhofstraße in Altena ein Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. (BB) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

mehr