POL-MK: Öffentlichkeitfahndung nach Betrug

Meinerzhagen (ots) - Eine 61-jährige Meinerzhagenerin wurde am Montag gegen Mittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Lindenstraße bestohlen. Wie sie später der Polizei berichtete, hatte sie ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt, als sie ihre Waren einsammelte. Gegen 13 Uhr ging sie zur Kasse und stellte fest, dass die Geldbörse weg war. Darin befanden sich diverse Kunden- und Bankkarten sowie amtliche Papiere. Die Polizei warnt immer wieder vor ...

mehr