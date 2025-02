Kierspe (ots) - Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in den Baumarkt an der Kölner Straße eingebrochen. Sie zerstörten kurz nach 0 Uhr ein Fenster und lösten dabei einen Alarm aus. Sie kletterten in den Markt und räumten binnen kürzester Zeit Zubehörteile für Gartengeräte - unter anderem Akkus und Ladegeräte von Heckenscheren und Rasenmähern - aus dem Geschäft. Die Polizei durchsuchte in der Nacht den gesamten Markt und leitete eine Nahbereichsfahndung ein. ...

