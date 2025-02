Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Meinerzhagen (ots)

Eine 61-jährige Meinerzhagenerin wurde am Montag gegen Mittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Lindenstraße bestohlen. Wie sie später der Polizei berichtete, hatte sie ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt, als sie ihre Waren einsammelte. Gegen 13 Uhr ging sie zur Kasse und stellte fest, dass die Geldbörse weg war. Darin befanden sich diverse Kunden- und Bankkarten sowie amtliche Papiere. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort für Wertsachen. Sie sollten besser möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Keinesfalls darf die PIN mit im Portemonnaie stecken. Betroffene sollten schnell reagieren und ihre Bank- oder Kreditkarten sperren lassen sowie Anzeige bei der Polizei erstatten. Die kann, wie auch in diesem Fall geschehen, eine zusätzliche KUNO-Sperrung gestohlener Bankkarten veranlassen. Die verhindert, dass Diebe die Karte im Lastschriftverfahren einsetzen können. (cris)

