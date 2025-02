Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Container

Altena (ots)

In der Zeit von Freitag, 7. Februar 17 Uhr, bis Sonntag, 9. Februar 11 Uhr, wurde an der Bahnhofstraße in Altena ein Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. (BB)

