LPI-NDH: beschädigte Hochsitze Wintzingerode

Nordhausen (ots) - Am 18.04.2025 / 09:15 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Leinefelde / Conrad-Hentrich-Platz den 38jährigen Führer eines schwarzen Pkw GMC. Dieser war wegen seiner überhöhten Geschwindigkeit und riskanten Fahrweise aufgefallen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme bei dem Fahrer durchgeführt. Rückfragen bitte an: ...

mehr