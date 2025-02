Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab; 5.000 Euro Schaden

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 07 Uhr befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer die L594 in Fahrtrichtung Eschelbronn. In einer Linkskurve kam der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und auf einer angrenzenden Wiese zum Liegen. Durch den Sturz verletzte sich der 19-Jährige leicht und wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

