Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polizei als Freund und Helfer

Heidelberg (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte fiel am Mittwoch gegen 17:30 Uhr eine gebrechlich wirkende Dame an den Neckarstaden nahe der Stadthalle auf. Die Seniorin stand mit einer Krücke am Straßenrand und streckte vorbeifahrenden Autos die Faust mit nach oben gerichtetem Daumen entgegen. Ein Streifenbeamter fragte nach, ob er helfen könne. Die 94-jährige Frau erzählte, dass sie bereits seit 40 Minuten in der Kälte erfolglos auf einen Bus wartete. Kurzerhand entschloss sie sich, es mit Trampen zu versuchen. Angesichts der Umstände musste die Streife nicht lange überlegen, sondern fuhr die Frau zurück in ihre Seniorenresidenz. Dort wurde sie bereits sehnsüchtig von den besorgten Mitarbeitenden erwartet.

