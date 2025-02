Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 18:20 Uhr und 19 Uhr am Dienstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hühneräcker" im Ortsteil Eschelbach ein. Eine kurze Abwesenheit der Bewohner nutzte die Täterschaft, um die Terrassentür des Hauses aufzubrechen. Mehrere Zimmer wurden betreten und Schränke durchsucht. Die Täterschaft entwendete Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die weiteren Einbruchsermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

