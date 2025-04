Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nächtliche Klebeaktion mit Folgen

Nordhausen OT Leimbach (ots)

Bei der Bestreifung der Ortslage Leimbach bemerkten Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes am 20.04.2025 gegen 1 Uhr nachts eine männliche Person, welche fußläufig unterwegs war und bei Annäherung des Funkstreifenwagens versuchte, sich zu verstecken. Der Argwohn der Beamten war geweckt und man entschloss sich zur Kontrolle der Person. Der bereits amtsbekannte 36-jährige Bürger hielt bei Ansprache durch die Beamten einige Aufkleber mit politischem sowie religiösem Hintergrund in Händen. Es stellte sich in der weiteren Folge heraus, dass einige Exemplare dieser Aufkleber bereits an Laternenpfählen in der Ortslage angebracht waren, welche aber rückstandslos entfernt werden konnten. Die restlichen Aufkleber wurden polizeilich sichergestellt, da sie als Beweismittel in Betracht kommen. Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde erstattet. Inwiefern der Inhalt der Aufkleber weitergehende strafrechtliche Relevanz hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungstätigkeiten.

