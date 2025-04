Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glas gegen Glas

Ilfeld (ots)

Am 20.04.2025 gegen 2 Uhr nachts wurden Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes nach Harztor OT Ilfeld in die Straße Rosensteg gerufen, um einen Fall von Sachbeschädigung aufzunehmen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus zu Bruch gegangen ist. Ursächlich für den Schaden war offensichtlich eine Glasflasche, welche durch Unbekannt als Wurfgeschoss zweckentfremdet wurde und dabei ebenfalls seine äußere Erscheinungsform änderte. Entsprechende am Tatort aufgefundene Scherben zeugen davon. Da im Vorfeld unweit des Tatortes ein österliches Traditionsfeuer abgebrannt wurde, erscheint naheliegend, dass die hier beanzeigte Straftat im Zusammenhang mit dem Abgangsverkehr dieser Veranstaltung steht. Wenn Bürger entsprechende Beobachtungen im Tatortnahbereich getätigt haben oder sonstige sachdienliche Informationen beibringen können, werden sie gebeten, sich bei der Nordhäuser Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell