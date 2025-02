Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Kommt da wirklich jemand?

Landau (ots)

Am 05.02.2025 meldete gegen 17:10 Uhr ein 39-Jähriger im Bereich Landau-Wollmesheim bei der Integrierten Leitstelle über die 112 einen "Notfall". Danach wurde das Gespräch beendet. Da von einer Gefahrenlage ausgegangen werden musste, wurden Kräfte der Polizei sowie des Rettungsdienstes an die Örtlichkeit entsandt. Da der 39-Jährige die Tür nicht öffnete, wurde zusätzlich die Feuerwehr zwecks Türöffnung hinzugezogen. In der Wohnung konnte der 39-Jährige wohlbehalten angetroffen werden. Ein Notfall lag keineswegs vor. Vielmehr gab er an, dass er wissen wollte, ob auch tatsächlich jemand kommt, wenn er einen Notfall vortäuschen würde. Der 39-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen verantworten müssen. Auch wird ihm der komplette Einsatz von sämtlichen im Einsatz befindlichen Kräften in Rechnung gestellt werden.

