POL-PDLD: Landau - THC und Kokain positiv

Landau (ots) - Am 05.02.2025 wollte gegen 13 Uhr eine 83-jährige Toyota-Fahrerin in der Lise-Meitner-Straße in Landau von einem Parkplatz kommend in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 56-jährigen Mercedes-Fahrer. Bei der folgenden Kollision wurde die 83-Jährige leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: ...

