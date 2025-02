POL-PDLD: Wörth - Vorstellung der Bezirksbeamten für die Stadt Wörth am Rhein

Germersheim (ots) - Am Mittwochabend, den 05.02.2025, gegen 21:10 Uhr, missachtete eine 20-jährige Fahrzeugführerin das Verkehrszeichen "205 - Vorfahrt gewähren" am Kreisverkehr von der Josef-Probststraße aus in Richtung B9/Lingenfeld und verursachte so einen Verkehrsunfall mit dem PKW eines 36-jährigen Mannes, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Die ...

